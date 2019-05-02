Главные чудо и урок Матроны Московской

2 мая отмечают день памяти любимой народной святой Матроны Московской. Матушке Матроне, Матронушке, как любя называют блаженную в народе, молятся в болезнях, житейских неурядицах, когда не ладится с работой, учебой, жильем и в гонениях. Сила помощи этой святой удивительна. Наверное, поэтому не иссякает людской поток к мощам святой, находящимся в Покровском женском монастыре в Москве. 2 мая 2019 года, в день памяти Матронушки, здесь особенно многолюдно.

Святая блаженная Матрона Московская почти наша современница. Матронушка родилась в 1885 году в селе Себино Тульской губернии, что недалеко от Куликова поля. А отошла ко Господу Матушка Матрона 2 мая 1952 года в сталинской Москве. День, когда святые уходят в жизнь вечную, и становятся для нас днем их памяти.

Слава о Матушке Матроне уже давно перешла границы Москвы, да и всей России. Тысячи и тысячи верующих приезжают в столицу к мощам Матронушки, в поисках помощи, заступничества, и получая их. Рака с мощами святой блаженной Матроны Московской находится в Покровском женском ставропигиальном монастыре.

И описания чудес, произошедших по молитве святой, занимают уже не одну сотню страниц. Наверное, каждый, кто с верой и надеждой обращался к Матушке Матроне, прося ее предстательства, заступничества, ходатайства за нас перед Богом, имеют свой опыт таких чудес. Но, читая житие святой, описание чудес, стоит обратить внимание на один крайне важный момент, который, обычно, ускользает от нас. Еще один святой - преподобный Кассиан Римлянин, сказал, что "верх святости и совершенства состоит не в совершении чудес, но в чистоте любви". И в этом смысле подвиг святой Матронушки может многому нас научить.

Девочка от рождения была избранницей Божьей, как сказано в молитве к святой "избранная Духом Божиим". В бедной крестьянской семье Никоновых уже было трое детей, и мать, боясь, что они не смогут прокормить еще одного ребенка, решила, что отдаст его после рождения в приют - о том, чтобы убить дитя во чреве матери, не могло быть и речи. А вот приют виделся выходом из положения. Но незадолго до родов крестьянке Наталье Никоновой приснилась ее еще неродившаяся дочь в виде чудесной белой птицы - с человеческим лицом и закрытыми глазами. Птица села женщине на правую руку. Богобоязненная Наталья расценила этот сон как знак и отказалась от мысли о приюте. Девочка родилась слепой, причем глаз у ребенка не было совсем, глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками - как у той белой птицы, которую мать увидела во сне. Очень скоро обнаружилось, что слепенькой от рождения девочке даровано другое, "духовное" зрение, которое неразрывно связано с даром предвидения, чудотворения и целительства.

Уже с самого раннего возраста стало ясно, что Матрона иная, чем сверстники: ее редко видели играющей во дворе с другими детьми, зато она часто бывала в храме и почти все время проводила в молитве, у икон. Сверстников Матрона сторонилась неслучайно, у детей были жестокие игры: они стегали слепую девочку крапивой, понимая, что та не ответит обидчику. Или сажали ее в яму и, смеясь, наблюдали, как слепая пытается из нее выбраться. Над беспомощным ребенком издевались - девочка вела себя странно: говорила вещи непонятные, такие, каких от ребенка, обычно, не ждут. Однако скоро жители деревни заметили, что незрячая, беспомощная девочка, не просто на удивление проницательна, но и обладает даром предвидения. Причем Матрона предсказывала не только события из жизни ее родного села, или близлежащих деревень, нет, в иносказательной форме она пророчествовала о судьбе царской семьи, всей России. Надо сказать, что все эти прорицания, к сожалению, исполнились.

Прослышав о прозорливости девочки, к дому Никоновых потянулись за советом и помощью, так из обузы Матрона превратилась в главную кормилицу семьи. Тогда же у слепой девочки обнаружился и дар целительства.

Когда Матронушке шел семнадцатый год, девушку постигла беда - внезапно отнялись ноги, и уже до конца своих дней Матрона оставалась сидячей и абсолютно зависимой от окружающих. В 1925 году Матронушка перебирается в Москву. Дело в том, что старшие братья Матроны - Михаил и Иван, вступившие в партию, боялись, что присутствие в их доме блаженной, которая целыми днями принимает народ, вызовет репрессии со стороны властей. Жалея стариков-родителей и своих братьев, Матрона уезжает из родного дома. Начинается долгий период бездомности Матронушки. Своего угла в столице у нее так никогда и не было - она скиталась по родственникам, знакомым, каким-то убогим домишкам и подвалам.

Очевидица жизни Матроны рассказывала, как зайдя однажды рано утром к Матушке, она застала такую картину: Матронушка лежала лицом к стене и не могла повернуться - за ночь ее волосы примерзли к стенке. Не имеющая прописки, Матронушка много раз, буквально чудом, избегала арестов, съезжая с чужих квартир незадолго до того, как за ней приходили. Потрясла людей история о том, как однажды за Матроной пришел милиционер, а она ему: "Беги скорей домой, я, слепая да неходячая, от тебя никуда не денусь, а дома у тебя беда, беги, а то не успеешь!" Милиционер послушался, прибежал домой, а там его жена от керогаза обгорела: еле-еле успел довезти до больницы. Когда на следующий день милиционера спросили, почему он не арестовал слепую, тот ответил, что и не пойдет за ней, потому что если бы не эта слепая, он бы без жены остался.

В Москве того периода было много несчастных, потерянных, больных людей. Прослышав о блаженной, многие шли к ней за помощью, и все получали ее. Матронушка принимала до сорока человек в день. Во время войны к ней обращались не только за исцелением, но и те, кто хотел узнать о судьбе близких. Совершенно неграмотная, она, казалось, знала все. Удивительно, но слепая Матрона могла с высокой точностью описать, что происходит за многие километры. Очевидцы свидетельствуют, как в 1946 году Матронушка помогла одной студентке, у которой срывалась защита диплома в архитектурном институте: перед самой защитой она так подробно, в деталях, рассказала девушке об улицах Флоренции и Рима, "будто видела все эти здания воочию".

Внешне жизнь Матроны была однообразной, лишенной пафоса подвига - днем она принимала людей, ночью молилась. Подобно многим подвижникам, блаженная никогда не укладывалась спать по-настоящему - чаще всего она просто дремала, лежа на боку, на кулачке. С миниатюрными, словно детскими ручками и ножками, сидящая на кровати или сундуке, с добрым, светлым лицом и ласковым голосом, - такой она запомнилась людям. Сама тяжело страдающая, она, казалось, не знала ни усталости, ни раздражения. Легко любить, когда у тебя все хорошо, и ты готов поделиться своей радостью и с ближним, и с дальним. Но как трудно даже не любить, а просто терпимо относиться к окружающим, если что-то в твоей жизни не складывается или ты болеешь. Ведь часто даже самая незначительная боль делает человека невоздержанным, нас, больных, начинает все раздражать, мы становимся нетерпимы, обидчивы, зацикливаемся на себе и своих переживаниях, а в душе растет гнев. Причем такая реакция во время болезни настолько обычна, что подчас кажется, что это естественно, что иначе и не бывает.

Матронушка нам близка не только потому, что она почти наша современница. Дело еще и в том, что многое, через что пришлось пройти святой, знакомо и нам. Мы все сталкивались с обидами и гонениями, многим знакома бездомность, никого не обойдут болезни. От рождения слепая, потерявшая в юности в результате паралича способность ходить, много болеющая и в старости, она, конечно, страдала. Но в тех описаниях, которые оставили нам люди, близкие святой, нет и ни слова об этом. Можно только догадываться, чего стоило Матронушке изо дня в день принимать больных и страждущих, причем не просто принимать, а выслушивать, давать советы.

Очевидцы рассказывали, как Матронушка могла такой любовью объять приходящих к ней, что уже одно это исцеляло. То есть в ней было столько любви, что, сама страдающая, она находила в себе силы сострадать другим. Святым нельзя себя назначить, святость - это синергия, два порыва - Божий и человеческий, слитые воедино. С одной стороны, святые - это избранники Божьи, а с другой - люди, совершившие в ответ на Божий призыв свой духовный подвиг - подвиг Любви. Любви к Богу, к нам всем. Но можно ли научиться так любить? И как это сделать?

Однажды в разговоре со святой кто-то, оправдывая свою несдержанность, сказал: "Матушка, это все нервы". "Какие нервы, вот ведь на войне и в тюрьме нет нервов... Надо владеть собой, терпеть". Или еще нам всем в назидание: "Если старые, больные или те, кто из ума выжил, будут вам что-то неприятное или обидное говорить, то не слушайте их, не раздражайтесь, а просто им помогите. Помогать людям надо со всем усердием и прощать им надо, что бы они ни сказали и ни сделали".

Оказывается, мы раздражаемся, потому что мало любим. Учиться не раздражаться на тех, кто рядом, и, наоборот, терпеть, не злиться на них, а принимать такими, как есть, - это значит учиться любить. А если делать это каждый день, преодолевая свое "я" ради чужого? Вот такая каждодневная жертвенность из любви к тому, кто рядом, жертвенность, пусть даже никем и не замеченная, ну чем не чудо?

Икона святой Матроны Московской была написана совсем недавно, в 1999 году, но уже прославлена тем, что по молитве к ней, верующие получают и исцеление, и утешение. Святой блаженной Матроне Московской молятся в болезнях, житейских неурядицах, сложных ситуациях с жильем и работой, в гонениях.