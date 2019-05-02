Из Газы выпустили по Израилю две ракеты и зажигательные шары

Рано утром второго мая, в День памяти жертв Холокоста, две ракеты были выпущены по югу Израиля из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии страны.

Это произошло вскоре после ударов, нанесенных ВВС Израиля по учебному центру ХАМАС в секторе, обошедшихся без жертв. А еще ранее из Газы были запущены несколько сотен зажигательных воздушных шаров.

Этот обмен ударами угрожает сорвать затишье, которое наблюдается в течение последнего месяца.

Обострение может быть вызвано тем, что Израиль первого мая ограничил зону рыболовства для жителей Газы с 15 морских миль до шести в ответ на пуск из сектора ракеты, упавшей в территориальных водах Израиля. Предполагается, что ее целью была одна из израильских общин, проживающая недалеко от берега рядом с границей с Газой. При этом израильские власти возложили ответственность за пуск не на ХАМАС, как обычно, а на организацию "Исламский джихад" (запрещена в РФ).