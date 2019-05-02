Лавров: Нужно продолжать переговоры с США по Венесуэле

"Наши позиции несовместимы, но мы готовы разговаривать", сказал глава российского внешнеполитического ведомства. "Я так понимаю, что Майк Помпео звонил для того, чтобы потом сказать, что он мне звонил и призвал не вмешиваться. Он это сделал, и считаю, что на этом мы пока поставили точку, хотя договорились контакты продолжать, в том числе по Венесуэле", отметил Лавров.

При этом, по его словам, неясно, как совместить позиции российской стороны, опирающиеся на нормы и ООН и международного права и позицию США, "которые из Вашингтона назначают исполняющего обязанности президента другой страны, требуют от легитимных властей капитулировать и угрожают применить силу, одновременно с удушающими санкциями для того, чтобы сменить режим".

Также Лавров рассказал, что Москва намерена создать группу стран для противодействия возможной военной интервенции США в Венесуэлу.

"Позиция будет очень простая, - пояснил он. - Мы мобилизуем группу государств, которые, как и мы, уважают устав ООН, на противодействие подобным замыслам. Такая группа формируется в ООН, и я надеюсь, что она получит серьезную поддержку в организации, потому что речь идет об очень простой вещи, тут трудно как-то исказить эту тему, защита основополагающих норм и принципов международного права, как они записаны в Уставе ООН".

Кроме того, министр отметил, что подавляющее большинство заявлений США о роли России в Венесуэле - неправда. "Если перечислять все то, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то - "неправда", сказал Лавров.

Днем ранее президент США Дональд Трамп, выступая на американском телеканале Fox News, пообещал, что вокруг Венесуэлы "много чего произойдет на будущей неделе, а может быть, и раньше".