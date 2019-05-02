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02.05.2019 17:24
Рубрика: Власть

Лавров: Нужно продолжать переговоры с США по Венесуэле

Текст: Константин Волков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Ташкенте 2 мая, что хотя позиции России и США по Венесуэле несовместимы, но надо продолжать переговоры. Заявление он сделал после состоявшихся в среду телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Наши позиции несовместимы, но мы готовы разговаривать", сказал глава российского внешнеполитического ведомства. "Я так понимаю, что Майк Помпео звонил для того, чтобы потом сказать, что он мне звонил и призвал не вмешиваться. Он это сделал, и считаю, что на этом мы пока поставили точку, хотя договорились контакты продолжать, в том числе по Венесуэле", отметил Лавров.

Фото: REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins
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При этом, по его словам, неясно, как совместить позиции российской стороны, опирающиеся на нормы и ООН и международного права и позицию США, "которые из Вашингтона назначают исполняющего обязанности президента другой страны, требуют от легитимных властей капитулировать и угрожают применить силу, одновременно с удушающими санкциями для того, чтобы сменить режим".

Также Лавров рассказал, что Москва намерена создать группу стран для противодействия возможной военной интервенции США в Венесуэлу.

"Позиция будет очень простая, - пояснил он. - Мы мобилизуем группу государств, которые, как и мы, уважают устав ООН, на противодействие подобным замыслам. Такая группа формируется в ООН, и я надеюсь, что она получит серьезную поддержку в организации, потому что речь идет об очень простой вещи, тут трудно как-то исказить эту тему, защита основополагающих норм и принципов международного права, как они записаны в Уставе ООН".

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Кроме того, министр отметил, что подавляющее большинство заявлений США о роли России в Венесуэле - неправда. "Если перечислять все то, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то - "неправда", сказал Лавров.

Днем ранее президент США Дональд Трамп, выступая на американском телеканале Fox News, пообещал, что вокруг Венесуэлы "много чего произойдет на будущей неделе, а может быть, и раньше".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
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