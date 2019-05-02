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02.05.2019 13:24
Рубрика: В мире

Лидеры оппозиции в Албании объявили о радикализации методов борьбы

Текст: Александр Борисов (Тирана)
В Республике Албании (РА) уже больше года проходят массовые акции протеста граждан, обвиняющих правительство в коррупции и связях с организованной преступностью.
Фото: Костис Нтантамис/РИА Новости Фото: Костис Нтантамис/РИА Новости
Фото: Костис Нтантамис/РИА Новости

Митингующие требуют отставки премьер-министра Эди Рамы, занимающего свой пост с 2013 года. При этом лидеры оппозиции уже заявили о переходе к более радикальным методам борьбы с властями, в частности, они открыто выразили намерение в четверг, 2 мая, в 18:00 заблокировать все ключевые дороги, ведущие к Тиране, спровоцировав тем самым транспортный коллапс в государстве.

Фото: iStock
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«Мы находимся в глубоком политическом, конституционном, экономическом и социальном кризисе. Стало ясно за прошедшие 24 часа, что страна застопорилась в самом важном процессе для Албании – интеграции в ЕС. Главная причина – это криминал в избирательном процессе. Мы продолжим реализовывать наши акции на всех направлениях», - сообщает лидер протестного движения и глава Демократической партии Албании (ДПА) Люльзим Баша.

Напомним, что в феврале оппозиция - свыше 60 депутатов от ДПА и ее союзников - в знак протеста покинула парламент страны, требуя проведения досрочных выборов без участия в них Эди Рамы. 23 апреля Демократическая партия Албания возглавила коалицию, которую Люльзим Баша провозгласил уже «новым большинством». В нее вошли, наряду с ДПА, Социалистическое движение за интеграцию, Республиканская партия Албании, Движение за национальное развитие, Партия объединения за права человека, Аграрная партия, Партия за справедливость, интеграцию и единство.

«Уход Эди Рамы - это ключевое требование, об этом не могут вестись переговоры. Это приведет к формированию переходного правительства для организации свободных и честных выборов», - отмечает Баша.

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Между тем американцы и европейцы поддерживают протестующих и симпатизируют им, деликатно предупреждая оппозицию о недопустимости применения насилия. Так, Брюссель призывает стороны к "диалогу о неотложных реформах", чтобы разрешить политический кризис в преддверии выборов в местные органы власти, которые должны состояться в июне. "Несмотря на то, что мирный протест является одним из основополагающих столпов демократии, поощрение или проведение насильственных действий, включая уничтожение государственной собственности, незаконно", - подчеркивают в посольстве США в Тиране.

По мнению самого Эди Рамы, кабинет министров Албании эффективно борется со всеми проявлениями преступной активности в государстве, в том числе с усилением влияния наркомафии, экстремистских и террористических группировок, что вызывает ответные жесткие действия со стороны транснациональных ОПС и связанных с ними лиц, в том числе среди политической элиты Тираны.

Следует также учитывать, что, по данным Государственной службы информации РА, албанцы остались самым вооруженным этносом на Балканах: в четырех из 10 албанских семейств находится незаконное огнестрельное оружие, которое нередко используется в ходе бытовых и криминальных конфликтов.

При этом, согласно экспертным оценкам, через территорию Балкан проходит около 70 процентов произведенного в Афганистане героина, а годовой доход преступных группировок от торговли смертельным зельем составляет два миллиардов долларов. Албанская мафия контролирует 75 процентов поставок героина в Западную Европу и около 50 процентов поставок в США, а албанский наркокартель "Камилла" входит в пятерку крупнейших "сообществ" такого рода в мире.

Справка "РГ"

Республика Албания с 2009 года государство-член НАТО, с 2014 года - официальный кандидат на вступление в ЕС. При этом в настоящее время РА одна из беднейших европейских стран: средний доход ее жителей - 340 евро в месяц. Численность ее населения не превышает 3 млн человек, тогда как еще 1,2 млн албанских граждан проживают за границей.

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Албания является ключевым геополитическим союзником США на Балканах и проводником реализации интересов Вашингтона в регионе. В этой связи, неудивительно, что в налаживании российско-албанских отношений существуют определенные трудности, искусственно провоцируемые, в том числе местными политиками и СМИ, раздувающими "российскую угрозу". Вот, что по этому поводу заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"История наших отношений с Албанией наполнена взлетами и падениями. От дружбы до полного разрыва связей в 1961 году, да и в новейшее время были непростые моменты. Такого опыта нет ни у одной другой страны Балкан. Для правильного понимания этих уроков истории важно, что причины всех кризисов в российско-албанских отношениях носили, как известно, исключительно субъективный характер, - отметил высокопоставленный российский дипломат. - Сейчас мы вместе работаем над тем, чтобы добрые взаимные чувства уважения и дружбы между нашими странами были восстановлены".

 

В мире Европа Албания
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