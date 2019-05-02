Литовский евродепутат призвал пересмотреть восточную политику Вильнюса

Для авторитетного литовского евродепутата Роландаса Паксаса, с которым 2 мая неожиданно для литовских источников провел встречу в белорусской столице Александр Лукашенко, не секрет, что Вильнюс предъявляет претензии к атомной энергетике РБ исключительно в интересах своего политического макияжа.

В беседе с журналистами по итогам диалога с белорусским лидером, 62-летний политик напомнил, что литовский парламент успел выдать заключение, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Кроме того, в Вильнюсе принят закон, которым декларируется ограничение импорта электроэнергии из РБ, хотя Минск уже предоставлял гарантии, что станция в Островце соответствует самым высоким стандартам безопасности.

Но поскольку политический аппетит тоже приходит во время еды, литовский истеблишмент решил инициировать запрет на покупку белорусской атомной энергетики из Островца и в Евросоюзе, сообщил экс-президент Литвы, уточнив, что белорусы не могут строить небезопасную для страны АЭС. "Лично я сторонник атомной энергетики", - пояснил свою позицию депутат.



Вот почему, по его мнению, настало время переломить недоверие литовской стороны. Для этого, полагает он, процесс строительства АЭС должен быть максимально прозрачным. Депутат предложил Лукашенко создать самую мощную международную экспертную группу из всех стран, которые имеют опыт, для постоянного ее мониторинга.

Кстати, по словам Паксаса, реакция на его инициативу у президента РБ была самая позитивная. Лукашенко дал понять своему визави, что Минск открыт для любой экспертизы.

Касаясь перспектив двусторонних отношений, литовский депутат заметил, что определенное время назад в его стране было три приоритета во внешней политике: членство в НАТО, в Европейском союзе и хорошие отношения с соседями. К сожалению, он вынужден был признать, что с третьим приоритетом "не очень удалось по многим причинам, и это надо поправлять. С соседом надо жить в мире и согласии", - убежден бывший глава независимой Литвы.

Стоит добавить, что литовские СМИ, судя по их первой реакции, оказались не готовыми к неожиданному десанту в Минск своего политика накануне собственных майских президентских выборов и парламентских - в Брюсселе. Они лишь посчитали целесообразным напомнить о том, что еще в самом конце прошлого года Паксас встретился в российской столице с главой СФ Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и президентом России Владимиром Путиным. Что, впрочем, только добавляет авторитета и целеустремленности литовскому евродепутату.