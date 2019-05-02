Мадуро заявил о "великом плане изменений"

"Я хочу принять план, чтобы изменить все, чтобы улучшить все, чтобы исправить ошибки", заявил он.

По словам президента, 4 и 5 мая состоится "великий национальный день диалога", в ходе которого все "ветви народной власти" могут сказать "боливарианскому правительству и Николасу Мадуро, чтобы нужно изменить ради великого плана изменений внутри боливарианской революции".

Мадуро призвал Боливарианский конгресс народов Венесуэлы, куда входят более 80 социальных организаций, а также правящую Единую социалистическую партию Венесуэлы и левый альянс "Великий патриотический полюс Симона Боливара" начать специальную сессию, чтобы выработать предложения и представить их в ходе диалога.

Также, выступая на митинге, Мадуро заявил, что Венесуэла должна подражать боксеру Мохаммеду Али.

"Я всегда говорю, что бороться надо двумя руками… Вы помните Мохаммеда Али? Он говорил: "Танцуй как бабочка и жаль как пчела". Мы должны быть такими, как Мохаммед Али - мы должны двигаться: враги наносят удар - "рррум", и удар проходит мимо, и "пум" - мы их встречаем отсюда", объяснил президент.

