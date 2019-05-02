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02.05.2019 10:10
Рубрика: В мире

Мадуро заявил о "великом плане изменений"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что готовит "великий план изменений", призванный исправить ошибки.

"Я хочу принять план, чтобы изменить все, чтобы улучшить все, чтобы исправить ошибки", заявил он.

По словам президента, 4 и 5 мая состоится "великий национальный день диалога", в ходе которого все "ветви народной власти" могут сказать "боливарианскому правительству и Николасу Мадуро, чтобы нужно изменить ради великого плана изменений внутри боливарианской революции".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Мадуро призвал Боливарианский конгресс народов Венесуэлы, куда входят более 80 социальных организаций, а также правящую Единую социалистическую партию Венесуэлы и левый альянс "Великий патриотический полюс Симона Боливара" начать специальную сессию, чтобы выработать предложения и представить их в ходе диалога.

Также, выступая на митинге, Мадуро заявил, что Венесуэла должна подражать боксеру Мохаммеду Али.

"Я всегда говорю, что бороться надо двумя руками… Вы помните Мохаммеда Али? Он говорил: "Танцуй как бабочка и жаль как пчела". Мы должны быть такими, как Мохаммед Али - мы должны двигаться: враги наносят удар - "рррум", и удар проходит мимо, и "пум" - мы их встречаем отсюда", объяснил президент.
 

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле РГ-Видео
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