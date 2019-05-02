Мария Шарапова снялась с турнира в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова пропустит очередной турнир. На этот раз экс-первая ракетка мира не поедет в Рим. Призовой фонд этих соревнований, которые пройдут с 13 по 19 мая, превышает 3,4 миллиона долларов.

Причина отказа Шараповой от выступлений - травма плеча, которая давно беспокоит спортсменку. Мария рассчитывала восстановиться к турниру в Штутгарте и приняла предоставленную организаторами wild card. Однако на корты в Германии спортсменка так и не вышла. Ни тогда, ни сейчас сроки возвращения россиянки не называются.

В текущем сезоне Шарапова приняла участие всего в трех турнирах. На Australian Open- первом турнире "Большого шлема" - она пробилась в четвертый круг, где проиграла австралийке Эшли Барти. Два других турнира, в том числе в Санкт-Петербурге, россиянка не смогла доиграть из-за травмы.

Напомним, что Шарапова трижды побеждала на турнире в Риме (в 2011, 2012 и 2015 годах). На данный момент Мария занимает 28-е место в мировом рейтинге. Но после пропуска соревнований в столице Италии россиянка опустится в середину первой сотни.

В основной сетке турнира в Риме Шарапову заменит словачка Виктория Кужмова.