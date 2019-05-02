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02.05.2019 10:24
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Диетологи объяснили, почему не стоит есть мед вместо сахара

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи британской организации Action on Sugar проанализировали мед и другие подсластители, используемые в качестве здоровой альтернативы сахару. Они пришли к выводу, что подобные утверждения зачастую просто маркетинговая уловка.

В докладе говорится, что потребители добавляют мед в еду и питье, считая его полезным для здоровья, и поэтому не соблюдают меру. Кроме того, готовые продукты с медом в конечном счете содержат огромное количество сахара. Диетологи предупредили, что норма сахара, меда или других подсластителей для взрослого - максимум 30 граммов в день.

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Специалисты проанализировали более 200 продуктов, продающихся в британских супермаркетах - мед, сахар и различные сиропы, позиционирующиеся как здоровые (например, кленовый или сироп агавы). Они выяснили, что мед может содержать до 86 процентов свободных сахаров, а кленовый сироп и того больше, до 88.

Термин "свободные сахара" используется для всех моносахаридов и дисахаридов, то есть подсластителей, добавляемых в пищу. Это глюкоза, фруктоза, сахароза и другие. Сюда не включаются природные сахара, содержащиеся в натуральных фруктах и овощах.

В итоге выяснилось, что при добавлении 7-граммовой ложки меда в чай, в чашке окажется 6 граммов свободных сахаров, а такой же ложки столового сахара - 4 грамма.

- Недостоверные этикетки, вводящие в заблуждение маркетинговые обещания, заявления шеф-поваров и блогеров говорят о том, что потребители совершенно не понимают, что такое свободные сахара, какие продукты содержат их и как они способствуют общему потреблению сахара в день. Слишком большое количество калорий, поступающих из сахаров, способствует риску ожирения, диабета 2 степени, различных видов рака, заболеваний печени и зубов, - пояснила диетолог организации Кэтрин Дженнер. Специалисты говорят, что не стоит увлекаться никакими подсластителями, даже если они позиционируются как более здоровые.

Общество Наука Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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