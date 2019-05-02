Медведев поручил создать к 2021 году систему госучета мусора

К середине января 2021 года в России появится единая государственная система учета отходов. О сроках ее подготовки в правительство будут поступать ежеквартальные ведомственные отчеты.

Поручение создать такую систему учета дал премьер-министр Дмитрий Медведев, исполнители - Минприроды, Минкомсвязи и Российский экологический оператор. Первый отчет о проделанной работе они должны будут представить в середине октября этого года.

Кроме того, премьер-министр поручил также к середине января 2021 года собрать по всей стране данные о мощностях и местах размещения "объектов по сбору, обработке, утилизации, размещению отходов и маршрутах их транспортировки".

Ранее вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий в правительстве "мусорную реформу", рассказывал "РГ", что сегодня только 6-7 процентов отходов в России перерабатывается. "Поэтому наша главная задача на ближайшие шесть лет - повысить уровень переработки отходов до 36 процентов", - говорил он.



К 2024 году Минпромторг рассчитывает организовать в России строительство более 200 заводов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), что по оценкам ведомства, поможет решить проблему мусорных полигонов и наладить переработку 60 процентов мусора.

