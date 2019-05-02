МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Помпео в Финляндии

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил, что встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео может состояться в Финляндии 6-7 мая.

Такую возможность подтвердил, по информации ТАСС, и высокопоставленный представитель Госдепартамента США в ходе телефонного брифинга для журналистов.

По всей видимости, местом встречи станет город Рованиеми на севере Финляндии, где на эти даты намечено министерское заседание Арктического совета - международного форума, созданного для защиты уникальной природы Полярной зоны.

Одной из главных тем переговоров Лаврова и Помпео может стать ситуация в Венесуэле.