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02.05.2019 18:30
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Исследование показало, что богатые не понимают, о чем говорят

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Социологи из Великобритании и Австралии попытались проанализировать распространенное в современном обществе явление: желание человека выглядеть экспертом в том или ином вопросе, не будучи им. Также ученые рассказали, для кого характерно такое поведение.

Десяткам тысяч участников эксперимента из девяти англоязычных стран предложили оценить свои познания в математике. Отвечать нужно было по пятибалльной шкале, от "никогда не слышал" до "хорошо знаю и понимаю, о чем идет речь". Среди вопросов были векторы, комплексные числа, экспонента, косинус и другие. Три из шестнадцати пунктов были выдумкой ученых: это "сослагательное масштабирование", "правильные числа" и "декларативные дроби".

Фото: pixabay.com
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Тех, кто заявил о том, что разбирается в этих темах, сразу отнесли в категорию таких мнимых экспертов, сообщает The Washington Post. Кроме этого теста социологи учли демографические данные и отношение к математике в целом: все опрошенные были 15-летними школьниками.

Оказалось, что мальчики гораздо чаще, чем девочки, стараются показать себя компетентными в том, о чем не имеют представления. Значительным оказалось не только гендерное, но и классовое различие: респонденты из богатых семей гораздо сильнее завышали свою "экспертность".

Ученые полагают, что способность блефовать на пути к успеху - это полезный жизненный навык. Способность звучать убедительно во многих стрессовых ситуациях - при приеме на работу, важных переговорах или заявках на получение грантов - это важное преимущество в современном мире. Возможно, дети из богатых семей копируют эти паттерны поведения у своих успешных родителей.

Общество Наука
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