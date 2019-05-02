Новый фильм Тарантино вошел в основной конкурс Каннского фестиваля

72-й Каннский кинофестиваль объявил о дополнениях в программе. Главная сенсация - новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" вошел в основной конкурс.

Директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо прокомментировал это так: "Мы боялись, что фильм не будет готов. Первоначально шла речь о том, что работу над ним завершат к концу июля. Но Тарантино не покидал монтажную в течение четырех месяцев. Настоящий, верный и пунктуальный "ребенок" Канн...".

По определению Фремо, фильм Тарантино, который длится 2 часа 45 минут, с Леонардо ди Каприо, Марго Робби и Брэдом Питтом в главных ролях, это "любовное письмо Голливуду детства Тарантино", тур, посвященный рок- музыке 1969 года, и ода кинематографу в целом". Также Фремо произнес отдельные слова благодарности команде Тарантино и компании Sony Pictures за то, что она сделала все возможное для появления в Каннах фильма звездного режиссера.

Дополнения в программе Канн этого года касаются и нашей страны. В основном конкурсе, по-прежнему, Россия представлена не будет-ничего не изменилось. Но во второй по значимости конкурс Канн "Особый взгляд" вошла новая работа режиссера Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске".

Три дня назад было объявлено о том, что этот фильм вошел в конкурсную программу "Кинотавра", но это не первый случай, когда фильмы из Канн приезжают на главный фестиваль российского кино. В творческой биографии Ларисы Садиловой - а на счету этого режиссера, обладающего ярким индивидуальным подчерком, шесть картин - это первый случай, когда ее киноленту покажут на Каннском кинофестивале. Фильм рассказывает историю любви, что случилась в русской деревне. Садилова не выпускала новые картины несколько лет - тем интереснее, что представит она сейчас.

В основной конкурс 72-го Каннского кинофестиваля также вошел, помимо объявленных ранее картин, новый фильм Абделатифа Кешиша "Мектуб, любовь моя: Интермеццо". Картина длится четыре часа, и ее покажут ближе к концу фестиваля. Шесть лет назад режиссер получил в Каннах "Золотую пальмовую ветвь" за фильм "Жизнь Адель". Первый фильм "Мектуб, моя любовь", впервые показанный на Венецианской "Мостре", не получил такой яркой фестивальной судьбы - тем больше надежд на "Интермеццо".