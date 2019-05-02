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02.05.2019 13:50
Рубрика: В мире

Обама снимет "неприглядный" сериал о Трампе

Текст: Андрей Васильев

Барак Обама совместно с супругой Мишель изъявили желание стать продюсерами сериала про Дональда Трампа, сообщает DW.

Ранее экс-президент США и бывшая первая леди заявили, что начали сотрудничество с кинокомпанией Netflix через созданную ими продюсерскую компанию Higher Ground Productions, с которой собираются реализовать свои первые семь проектов.

Фото: AP Photo/Jeff Chiu
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Сериал о нынешнем президенте США, который, по уверениям его создателей, выставит главу Белого дома, "в неприглядном свете" станет экранизацией бестселлера писателя Майкла Льюиса "Пятый риск". "Книга, которая представляет собой документальную хронику начального периода президентства Трампа, выставляет действующего президента в не слишком выигрышном свете", - отмечается в сообщении.

В продюсерской кампании супругов Обама также сообщили о том, что большинство из их проектов будут посвящены преодолению расовой и гендерной дискриминации. Известно, что Трампа часто упрекают симпатиям к сторонникам "белого превосходства".

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