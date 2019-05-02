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02.05.2019 17:10
Рубрика: В мире

Пентагон признал гибель 120 мирных жителей от военных действий США

Текст: Андрей Васильев

В результате военных действий Соединенных Штатов в 2018 году в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали погибло около 120 гражданских лиц, ранения получили 65 человек. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете Пентагона, в котором отслеживаются воздушные и наземные военные операции американского военного ведомства.

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По информации Reuters, эти цифры в разы ниже, чем те, о которых сообщали правозащитные организации. Согласно данным доклада, в ходе операций американского министерства обороны в Афганистане в 2018 году было убито 76 мирных жителей, в общей сложности 42 человека погибли в Ираке и Сирии, а два человека погибли во время удара в Сомали. В докладе также говорится о том, что, по данным американского ведомства, в Ливии или Йемене не было гражданских лиц, убитых по вине американских военных.

Между тем Amnesty International и мониторинговая группа Airwars в своем совместном отчете, опубликованном в конце апреля, заявили, что при поддержке США в результате операции по выдворению боевиков "ИГ" (группировка запрещена в РФ) из сирийской Ракки было убито более 1600 мирных жителей.

В феврале этого года Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) заявила, что 1185 мирных жителей были убиты во время операций, проведенных проправительственными силами при поддержке американцев в 2018 году.

Учитывая этот фактор, в докладе Пентагона отмечается о наличии разницы в оценках количества жертв среди гражданского населения между военными США и МООНСА "из-за различных методологий, применяемых на практике".

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Напомним, что в марте этого года президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, отменяющее практику Обамы, согласно которой сотрудники американской разведки должны сообщать о гибели мирных жителей в результате ударов американских беспилотников за пределами активных зон военных действий. Иными словами, Пентагону был дан зеленый свет на то, чтобы не делать публичной полную информацию о гибели гражданских лиц. Барак Обама ввел эту политику в действие в 2016 году для обеспечения большей прозрачности в части использования ударов беспилотников после того, как он расширил их возможности в борьбе против исламистских боевиков.

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