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02.05.2019 12:26
Рубрика: Спорт

Передачи Радулова помогли "Далласу" сравнять счет в серии плей-офф НХЛ

Текст: Анна Козина

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов помог своей команде одержать домашнюю победу над "Сент-Луис Блюз" и сравнять счет в серии второго раунда плей-офф НХЛ (2-2).

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Встреча в Далласе завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда. Автором первой шайбы, забитой в большинстве, стал Владимир Тарасенко из "Сент-Луиса" (6-я минута). У "блюзменов" также отличился Роберт Томас (54). Шайбы в составе победителей забросили Джейсон Дикинсон (12-я минута), Джейсон Спецца (20), Йон Клингберг (30) и Роопе Хинц (38). Александр Радулов отдал две голевые передачи.

Россиянин набрал девятое (5+4) очко в 10 играх плей-офф, побив свой рекорд 2017 года. Тогда он провел за "Монреаль Канадиенс" шесть матчей и набрал 7 (2+5) баллов. Всего в 34 играх за карьеру в Кубке Стэнли на счету Радулова 30 (13+17) очков за результативность.

Пятый матч серии пройдет 4 мая.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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