Путин подписал поручения по жилью и благоустройству

Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с общественностью по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Правительству совместно с кремлевской администрацией глава государства поручил обеспечить информационное сопровождение в СМИ и интернете хода реализации нацпроектов и обратную связь с гражданами, изучение общественного мнения о нацпроектах (включая мониторинг соцсетей и проведение социологических исследований) и распространение лучших практик в регионах.

К 15 декабря Владимир Путин поручил утвердить стандарт комплексного развития территорий и учитывать его при актуализации соответствующих нормативных актов. Правительство совместно с ЦБ к июлю должно внести поправки, упрощающие порядок получения застройщиками разрешительных документов на строительство жилья при переходе от долевой схемы к использованию счетов эскроу.

Правительству совместно с региональными властями нужно к лету представить предложения по развитию парка городского пассажирского транспорта общего пользования на базе передовых отечественных технических решений. И к этому же сроку совместно с акционерным обществом "ДОМ.РФ" представить предложения о совершенствовании механизмов строительства жилья посредством организации кооперативов.

Еще кабмину предписано разработать правила указания в платежках за ЖКУ информации о региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами и рассмотреть вопрос о целесообразности внесения поправок, направленных на разграничение ответственности в сфере обращения с такими отходами, а также на установление ответственности региональных операторов за содержание мест их накопления.

Глава государства указал представить предложения о внесении поправок, предусматривающих ограничения на размещение в многоквартирных домах объектов торговли и оказания услуг, мешающих комфортному проживанию.

Региональным властям рекомендовано предусматривать в проектах планировки и благоустройства территорий, утверждаемых органами местного самоуправления, спортивные и детские площадки. А также до 15 декабря принять законы о создании лесопарковых зеленых поясов ("зеленого щита") либо представить в правительство предложения о создании таких зон, предварительно организовав общественное обсуждение.

Рабочей группе Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" нужно рассмотреть с привлечением экспертов возможность расширения участия граждан в развитии городской среды, а также обобщить и распространить в регионах опыт создания и функционирования государственной информационной системы Татарстана "Народный контроль".

Кроме того, президент поручил разработать механизм привлечения студентов архитектурных и строительных вузов, а также студенческих стройотрядов к реализации мероприятий нацпроектов "Наука", "Образование", "Жилье и городская среда", направленных на создание объектов инфраструктуры.

Начиная с этого года кабмину поручено выделять из федерального бюджета средства на подготовку и проведение ежегодного Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" и фестиваля "Таврида ArtRussia", на создание и функционирование постоянно действующего образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида". Также нужно будет разработать механизм регулярной финансовой поддержки Российской молодежной архитектурной биеннале.

Также Путин указал Минобрнауки оказать содействие созданию на базе Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н.Туполева - КАИ интерактивного музея техники, посвященного отечественному авиастроению, и открыть его к началу мирового чемпионата "Ворлдскиллс" в 2019 году.