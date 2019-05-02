Путин подписал закон о штрафах за допинг для спортсменов

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности для спортсменов и тренеров за использование или попытку использования запрещенных веществ, а также за их распространение. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За умышленное нарушение спортсменом установленных законодательством о физкультуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, выразившееся в использовании или попытке использования запрещенной субстанции или запрещенного метода, предусматривается штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

За распространение спортсменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или другим специалистом в области физкультуры и спорта запрещенной субстанции или метода, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, вводится штраф в размере от 40 до 80 тысяч рублей.