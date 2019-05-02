Путин запретил рекламировать в России психоактивные вещества

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламировать на территории России и распространять в прессе и интернете информацию о психоактивных веществах, способах их изготовления и использования ("спайсы", "соли" и галлюциногены). Документ опубликован на официальном портале правовой информации 1 мая.

Речь идет не только о лекарственных препаратах, но и о наркотиках, которые содержатся в растениях. Также запрещается распространять сведения о том, как культивировать такие растения, пропагандировать их применение (или применение их аналогов).

Распространение информации о психотропных веществах в России и так находится под запретом: еще в 2015 году понятие "новых потенциально опасных веществ" было закреплено в законодательстве, тогда же был организован реестр таких веществ, который пополняется постановлением правительства с подачи МВД, а Роскомнадзор блокирует сайты с запрещенной информацией в интернете. За употребление психотропных веществ и их оборот на территории РФ есть наказание, теперь есть и нормы, корреспондирующие запрет рекламы.

В реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в России запрещен, попадают вещества, которые вызывают у человека состояние наркотического или иного токсического опьянения, опасное для его жизни и здоровья, в отношении которых нет санитарно-эпидемиологических требований или мер контроля за оборотом. По оценкам экспертов, для включения нового вещества в реестр нужны не только результаты медицинского освидетельствования, но и проведение специальных исследований о влиянии вещества на организм и степени его пагубного влияния на здоровье.