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02.05.2019 16:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Большая кольцевая линия метро в Москве готова на 50 процентов

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Большая кольцевая линия Московского метрополитена готова на 50 процентов. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте сообщил, что рабочие закончили строительство еще одного тоннеля между будущими станциями "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект".

"Достроили еще один тоннель на юго-западном участке Большой кольцевой линии мосметро - между станциями "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект". Уже можно сказать, что БКЛ готова на 50%", - написал мэр.

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Большая кольцевая линия метро обещает стать самой длинной в мире кольцевой линией подземки протяженностью 69 километров. На ней расположатся 31 станция и два электродепо. Только за прошлый год на ней ввели первые шесть из 31 станции: пять в начале года - "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк", а в конце декабря - станцию "Савеловская". Еще две станции - "Лефортово" и "Авиамоторная" - откроются в этом году. В планах столичных властей замкнуть новое кольцо к 2023 году.

Большая кольцевая линия метро разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию. Ожидается, что ей будут пользоваться до 380 миллионов человек в год.

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