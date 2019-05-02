Две станции Сокольнической линии метро закроют 3 мая

Станции "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии московской подземки закроют 3 мая. Поезда будут курсировать только между станциями метро "Бульвар Рокоссовского" и "Тропарево". В обычном режиме станции возобновят работу 4 мая в 05:30.

Закрытие станций необходимо для продления красной линии метро в ТиНАО. 3 и 4 мая москвичи смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, которые будут курсировать по выделенным полосам на участке проспекта Вернадского от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта и на Киевском шоссе от улицы Адмирала Корнилова до Родниковой улицы. В эти дни Центр организации дорожного движения просит водителей не выезжать на выделенки и не мешать работе общественного транспорта.

В сторону центра автобусы будут останавливаться на остановке "Дудкино", расположенной в 10 минутах ходьбы от станции метро "Румянцево". Горожане смогут добраться до бизнес-центра "Румянцево", доехав на автобусе до "Тропарева" и сделав пересадку в направлении области. В аэропорт Внуково можно попасть, на автобусах № 32 (от станции метро "Рассказовка") и № 611 (от станций метро "Юго-Западная" и "Тропарево").

В день закрытия станций метрополитена у "Тропарева" будут раздавать горячий чай, а инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут построить маршрут и найти остановки бесплатных автобусов. За порядком на станциях будут следить сотрудники УВД на Московском метрополитене и инспекторы службы безопасности. Сориентироваться можно будет и с помощью информационных плакатов. На эскалаторах и в поездах будут звучать объявления.

Напомним, на "красной" ветке появятся новые станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Благодаря им жители округа смогут экономить на поездках в метро до часа в день. Приблизительно на 14 процентов снизится нагрузка на станцию "Саларьево", на 22 процента - на "Теплый Стан" и "Рассказовку", на 15 процентов - на "Бунинскую аллею".