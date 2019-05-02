Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing. Информацию "РГ" подтвердили в подмосковном ГУ МЧС.

Грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines. Воздушное судно находилось на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа, сообщает РИА Новости представитель авиагавани.

В результате столкновенья пострадал водитель автомобиля, при этом оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

Причиной произошедшего могло стать плохое самочувствие водителя автомобиля, потеря им управления движением.