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02.05.2019 10:50
Проект: В регионах

Новый энергоблок Нововоронежской АЭС дал первый ток

Второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2 выдал первые мегаватты в единую энергосистему страны
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

1 мая 2019 года на Нововоронежской АЭС-2 (г. Нововоронеж Воронежской обл., филиал Концерна "Росэнергоатом", входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом") состоялся энергетический пуск энергоблока №2. Инновационный энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт.

Этому предшествовал толчок турбины, опробование ее работы на холостом ходу. Специалисты провели большой комплекс испытаний и проверок на различных этапах освоения мощности, а также тестирование и ревизию различного оборудования, - все мероприятия, необходимые для подтверждения надежности и безопасности энергоблока при его дальнейшей эксплуатации.

Энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 стал третьим в серии энергоблоков подобного типа, построенных в России. Первый аналогичный энергоблок - №1 Нововоронежской АЭС-2 - был пущен в 2016 году, на сегодняшний день его выработка составляет 18,3 млрд кВтч с момента ввода в промышленную эксплуатацию. Второй - пущен на Ленинградской АЭС-2 в 2017 году.

Фото: Нововоронежская АЭС
Эксперт Японского атомного форума оценил работу Нововоронежской АЭС

Первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации "Росатом", президент АО ИК "АСЭ", Александр Локшин отметил: "Сегодня второй блок Нововоронежской АЭС-2 был впервые включен в энергосистему нашей страны, и передал ей первые киловатт-часы произведенной им электроэнергии. Это - значимое событие, которое стало возможным благодаря длительной и продуктивной работе большой команды, состоящей из тысяч специалистов и сотен организаций. До ввода блока в промышленную эксплуатацию предстоит выполнить еще существенный объем работ, но уже сегодня мы имеем право говорить об успехе проекта создания Нововоронежской АЭС-2, атомной станции поколения 3+, в целом".

Генеральный директор Концерна "Росэнергоатом" - первый вице-президент по сооружению АО ИК "АСЭ" Андрей Петров сказал: " Энергопуск второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2 состоялся в на 12 дней раньше установленного срока. После включения энергоблока в сеть начнется программа опытно-промышленной эксплуатации, которая предусматривает поэтапное повышение мощности до номинального уровня - 100 %. В декабре 2019 года мы должны сдать энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 в эксплуатацию".

Справка

Инновационные энергоблоки поколения "3+" имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки. Главной особенностью энергоблока с реактором ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем - их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. На энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 используются: "ловушка расплава" - устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др. Энергоблоки поколения "3+" обладают также улучшенными экономическими характеристиками. Мощность реакторной установки выросла на 20%, количество обслуживающего персонала уменьшено на 30-40%, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза и составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС успешно осваивает новые типы реакторов

В настоящее время Нововоронежская АЭС является крупнейшим производителем электрической энергии Воронежской области. Она обеспечивает около 90% потребности региона в электроэнергии и до 90% потребности города Нововоронежа в тепле, снабжает энергией свыше 20-ти крупных предприятий и 2,3 миллиона жителей Центрально-Черноземного региона.

Ввод энергоблока №2 Нововоронежской-2 в эксплуатацию повысит суммарную мощность НВ АЭС в 1,5 раза, даст импульс для развития экономики Воронежской области, увеличит валовый региональный продукт (ВРП) и пополнит бюджет региона более чем на 1 млрд рублей в качестве налога на имущество уже в 2020 году.

Генеральный проектировщик энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2- АО "Атомэнергопроект", генеральный подрядчик - АСЭ, инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом".

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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