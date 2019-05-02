В массовом ДТП под Калугой пострадали девять человек

В Калужской области на 94-м километре трассы "Украина" столкнулись четыре машины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГИБДД, в массовой аварии ранены девять человек, среди которых шестеро детей.

Пока подробностей ДТП не сообщается, известно только, что аварию спровоцировала Toyota. Перестраиваясь, она по касательной задела Daewoo Nexia. Этот автомобиль от удара врезался в ехавшую впереди Chevrolet.

Уже эту машину выбросило на встречную полосу, где в этот момент ехала Toyota. Все пострадавшие в настоящее время госпитализированы, одну из раненых девочек медики отвезли в реанимацию.