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02.05.2019 13:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин: Оформлять документы в службе занятности стали быстрее

Текст: Ангелина Зеленькова
В Москве началась модернизация службы занятости населения. На смену устаревшим формальным подходам к трудоустройству и бумажной работе приходят современные форматы.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Большинство территориальных отделений службы занятости сменили прописку и теперь принимают москвичей в офисах "Мои документы". Первые результаты уже есть: время оформления документов и справок сократилось в два раза - до 20-30 минут, бумажная работа будет сокращаться и дальше. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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При том, что уровень безработицы в Москве составляет всего 1,2%, тогда как в европейских столицах безработица находится на уровне 5-10%, экономика города испытывает дефицит рабочих рук. По словам Собянина, даже при условии, что в городе есть работа, не каждый человек может найти себе место по душе быстро и без проблем. "Всегда были и будут люди, испытывающие объективные и субъективные трудности в трудоустройстве. Это и работники старшего возраста, которые не успевают за переменами, и молодежь без опыта, и мамы, выходящие из декрета, и люди с ограниченными возможностями здоровья", - отмечает мэр.

Чтобы им помочь, и существует с начала 90-х годов государственная служба занятости, в которой год от года принципиально ничего не менялось. По словам мэра, бедой службы занятости стал бюрократизм, бумажная работа и формальные подходы к трудоустройству. "От соискателей работы могли потребовать составить 24 разных документа и поставить 47 подписей. А два документа нужно было полностью написать от руки", - пояснил Собянин.

Прежде всего службу занятости освободили от части лишних бумаг, оставив лишь самые необходимые: 11 документов и столько же подписей. А время их оформления сократилось в два раза - до 20-30 минут. По словам мэра, теперь освободившееся время - 30 минут - сотрудник службы занятости может поговорить с соискателем, попытается понять и поможет найти работу.

Москвичи смогут получать социальные льготы в МФЦ

В процессе модернизации услуги службы занятости были разделены на базовые и персональные. Базовые услуги - оформить пособие по безработице, подобрать вакансию из банка данных, составить резюме, - можно получить в любом из 56 МФЦ. "Если соискатель настроен на активный поиск работы и ему требуется индивидуальный подход, тогда можно обратиться во флагманский офис "Моя работа", который предоставляет расширенный комплекс услуг. Здесь специалисты расскажут, какие профессии пользуются наибольшим спросом на рынке труда, и какие требования обычно предъявляют к соискателям", - отметил мэр.

По его словам, в будущем сотрудники службы занятости станут социальными помощниками нуждающихся семей, помогая взрослым людям устранять бытовые, образовательные, психологические и даже медицинские барьеры, мешающие им найти работу и содержать себя и свою семью. Разработка такого подхода начнется в ближайшее время.

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