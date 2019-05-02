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02.05.2019,  
18:47
Текст:  Антон Валагин

Состоялась пешая репетиция воздушного парада

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

На подмосковном аэродроме Кубинка прошла постановка задач для проведения воздушной части парада Победы над Красной площадью.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- В мероприятии приняли участие экипажи ВКС России: задействованные в параде и резервные, - всего около 100 экипажей армейской, оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации, - рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

На теоретических занятиях были определены высоты и скорости полета для каждого типа самолетов и вертолетов во время формирования парадного строя и прохода над Москвой. Затем экипажи прошли воздушный парад пешком - по бетону Кубинки, тем же строем, каким они полетят 9 мая. В авиации это называется "пеший по летному" и практикуется перед выполнением любой задачи.

В воздушной части авиационного парада принимают участие 74 самолета и вертолета - по количеству лет, прошедших со дня Победы. Авиатехника поднимется с девяти аэродромов восьми регионов ЦФО. Первой над Красной площадью пройдет вертолетная группа во главе с гигантским Ми-26. Завершит шествие шестерка штурмовиков Су-25 с дымами цвета российского флага.

Воздушная репетиция парада пройдет 4 мая.

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