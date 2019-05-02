Старт летнего сезона в парках Москвы отметили более 830 тысяч человек

1 мая стартовал летний сезон в 30 московских парках. Праздничные мероприятия, приуроченные к его открытию и к Празднику весны и труда, посетили 837 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Больше всего москвичей и гостей столицы собрал Парк Горького. Праздничные мероприятия там посетили 412 тысяч человек. Вчера же в парке заработал светомузыкальный фонтан, построенный еще в 1930-е годы. На парковых аллеях прошли соревнования по беговелам для детей, а на танцплощадке все желающие могли присоединиться к танцам в стиле 1950-х годов.

Много гостей было и в парке "Сокольники", его посетили 120 тысяч человек. Там Первомай отметили массовым заездом на велосипедах, скутерах, сегвеях, роликах и скейтбордах.

Отпраздновали 1 мая в Парке Победы на Поклонной горе 36 тысяч москвичей и туристов. На 10 парковых площадках прошел фестиваль "Московская весна a cappella". Но фестиваль в городе еще не закончился, а праздничная программа в парках продлится до 12 мая.