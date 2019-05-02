В Москве из помпового ружья ранены четверо мужчин

Конфликт со стрельбой произошел в Москве на улице Солнечной. Собеседники корреспондента "РГ" в полиции рассказали, что сообщение о звуках пальбы поступило примерно в 01:00. Стреляли на площадке для выгула собак. Но поссорились не так называемые "собачники", а собутыльники, продолжившие на этой площадке до ночи праздновать Международный день солидарности трудящихся. Хотя сначала было предположение, что чья-то собака покусала прохожего и он решил отомстить. Однако, стреляли не в собак.

Впрочем, из-за чего возник конфликт - уже неважно. Известно, что один из поссорившихся сбегал домой за ружьем и открыл огонь по оппонентам. Ранены четверо, всем оказана медицинская помощь, трое уже отпущены из больницы. Один - госпитализирован.

Полицейские задержали стрелка и отобрали ружье. Пока не сообщают его имя и точную марку оружия. Но известно, что огонь велся из так называемого помпового ружья. Это - гладкоствольное ружье самого мощного в России гражданского оружия 12 калибра. Именно из такого оружия студент колледжа в Керчи расстрелял других учеников и преподавателей. Почему ружье называют помповым? Магазин здесь в виде трубы под стволом, как правило - на 4 - 7 патронов. Перезарядка производится путем передергивания затвора, очень похожего на качание помпы.

Такое оружие, как правило, используется не для охоты, так как прицельная стрельба на расстояние более 20 метров затруднена. А вот для стрельбы в упор, с 5 - 10 метров, очень эффективна, особенно картечью. Поэтому помповое ружье приобретают для самообороны. Тем более, что у помповых ружей зачастую даже нет прикладов, только пистолетные рукоятки. Какая уж тут прицельная стрельба? Вести огонь можно только, что называется, от бедра.

Раны от попадания из такого оружия - страшные. В каждом патроне - десяток свинцовых картечин величиной с ноготь мизинца. По сути, один выстрел равен пулеметной очереди. Так что тем мужчинам, в которых стреляли на "собачьей площадке", очень повезло, что легко отделались. Возможно, стрелок был слишком пьян и промахнулся. Кстати, в Германии это оружие считается гангстерским и запрещено к продаже.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

