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02.05.2019 19:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве пройдет мотофестиваль

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Ежегодный мотофестиваль пройдет 3-4 мая и будет приурочен к открытию мотосезона. В этом году впервые программа фестиваля продлится в течение двух дней. Около 10 тысяч человек примут участие в заезде мотофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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3 и 4 мая в Парке Горького пройдут концерты рок-групп и показательные выступления, а 4 мая по Садовому кольцу проедет колонна мотоциклов - в этом заезде примут участие около 10 тысяч мотоциклистов.

В 9:00 на проспекте Академика Сахарова назначен сбор участников заезда. Колонна стартует в 11:30 и будет двигаться по Садовому кольцу. Финиширует парад в Парке Горького в 12:00. Интересно, что очередность следования в колонне парада разыгрывалась на отдельной жеребьевке. В ней участвовали 17 мотоклубов.

«В этом году мотофестиваль проходит два дня. 3 мая гостей ждет большая культурная программа в Парке Горького, а 4 мая состоится мотопробег, который традиционно стартует на проспекте Академика Сахарова. Мы ожидаем много участников из разных стран и городов - всего около 10 тысяч человек. Мотофестиваль - отличный повод начать мотосезон на позитивной ноте», - отмечает заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. Заммэра добавил, что на мотофестивале ждут всех желающих, не только тех, кто ездит на мотоциклах.

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