В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба. Таким образом, побит рекорд, установленный в этот день 1983 году, когда атмосферное давление показало 737 мм ртутного столба.

По прогнозу Гидрометцентра России, атмосферное давление в столице продолжит падать и может достичь 732 мм ртутного столба. Вместе с этим, днем ожидается облачная и дождливая погода, температура не превысит 14 градусов тепла, а ночью может похолодать до +6. Ветер днем ожидается южный, 5-10 м/с.

Синоптики прогнозируют умеренный дождь и по области, где местами также могут пройти небольшие осадки. В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов тепла, а ночью столбики опустятся до +3 градусов.

Из-за риска природных пожаров в Московском регионе 2 мая сохраняется желтый уровень опасности.