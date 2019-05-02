В Орле выгорело здание управления Россельхознадзора

В Орле в здании управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, информация о возгорании поступила в единую диспетчерскую службу в 15 часов 33 минуты. На место происшествия тут же выехали пожарные расчеты.

По предварительным данным, пожар начался с мансардного этажа. Тушить было сложно из-за скорости распространения огня по деревянной обрешетке здания. В выходной день в управлении находились только сотрудники службы охраны, никто из них не пострадал.

Пока известно, что огонь удалось победить на площади 400 квадратных метров. Из здания успели вынести ценное оборудование.