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02.05.2019 06:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лайнер Celebrity Millennium открыл на Камчатке круизный сезон

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края
Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края

Первый в этом сезоне круизный лайнер сегодня прибыл на Камчатку. Судно Celebrity Millennium пришвартовалось у морского вокзала Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба правительства региона.

На полуостров оно прибыло из японского порта Хакодате. На его борту - более двух тысяч туристов и 970 членов экипажа.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Как отметил вице-губернатор края Алексей Войтов, лайнер такой вместимости и длины впервые зашел в Петропавловск-Камчатский. Ранее суда этого класса стояли на рейде в Авачинской бухте.

- Туристы Celebrity Millennium пробудут в краевой столице один день, познакомятся с достопримечательностями города и затем отправятся в Канаду. Всего в этом сезоне мы ожидаем 18 заходов круизных лайнеров. Пассажиры некоторых из них проведут на Камчатке несколько дней, - приводятся в сообщении слова Алексея Войтова.

Кстати, чаще всего на борту круизных лайнеров Камчатку посещают гости из США, Японии, Канады и Германии.

В прошлом году на полуострове побывали 215,5 тысячи туристов. По сравнению с 2017 годом число иностранных гостей выросло на 82,5 процента.

Справка "РГ"

Судно премиум-класса Celebrity Millennium сошло со стапелей в 2000 году. Оно ходит под флагом Мальты. Длина лайнера - 294 метра, ширина - 34 метра. Он может принять на борт до 2034 человек. На судне 11 палуб, три бассейна, казино, спа-центр, четыре ресторана, три бара, клуб и театр.
 

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