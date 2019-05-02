Моряки ТОФ спасли экипаж "затонувшей" китайской субмарины

Экипажи спасательных судов Тихоокеанского флота и Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая в рамках учения "Морское взаимодействие-2019" "спасли" моряков затонувшей подлодки.

По легенде субмарина "Юаньчжэн" затонула на глубине 70 метров в акватории Желтого моря. На помощь ей отправились экипажи спасательных судов "Игорь Белоусов" и "Шандондао".

Совместно с морской авиацией они нашли аварийное судно, а после его обследования необитаемым подводным аппаратом эвакуировали личный состав с помощью глубоководного спасательного аппарата "АС-40".

"В свою очередь китайские коллеги провели спасательную операцию с экипажем подлодки "Комсомольск-на-Амуре", - отметили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

На кораблях "пострадавшим" оказали первую медпомощь, а затем провели лечебную рекомпрессию и декомпрессию подводников.