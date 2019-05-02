В Приморье спасли заблудившегося в горах туриста

Накануне сотрудники МЧС спасли жителя Владивостока, который заблудился в горах.

Сообщение с просьбой о помощи поступило в Центр управления кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю 1 мая в 11:40. Мужчина 1977 года рождения заблудился в районе горы Ливадийская в Шкотовском районе.

На поиски потерявшегося отправилась поисковая группа Находкинского поисково-спасательного отряда, состоящая из четырех человек и одной единицы техники.

В 14:30 спасатели прибыли на место и приступили к поискам, а к вечеру обнаружили мужчину. Ему помогли спуститься и доставили на территорию турбазы.

Помощь врачей туристу не потребовалась.