Казанский "Зенит" сенсационно проиграл в финале Суперлиги

Первый матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги закончился сенсацией. Кемеровский "Кузбасс" на выезде обыграли казанский "Зенит" со счетом 3:0 (27:25, 25:21, 25:22).

Вот уже пять лет подряд "Зенит" никому не отдает "золото" чемпионата страны. На международной арене команда Владимира Алекно тоже не знает равных - четыре последних розыгрыша Лиги чемпионов завершались триумфом казанцев. В этом году "Зенит" также сыграет в финале ЛЧ, который состоится 18 мая.

В рамках этого розыгрыша Суперлиги казанцы до сих пор, по сути, не испытывали серьезных проблем. Из 26 матчей регулярного сезона они не смогли выиграть лишь один. Серия плей-офф против "Факела", в котором многие специалисты ждали упорной борьбы, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Зенита".

"Кузбасс", с пятью поражениями в "регулярке", финишировал в ней вторым. Но вряд ли кто-то мог ожидать, что кемеровчане не отдадут фавориту ни одной партии, да еще в Казани. Тем не менее, закончив в свою пользу тяжелейший первый сет, затем гости смогли взять и два последующих. Разумеется, пока это только локальная сенсация, ведь в финальной серии борьба идет до трех побед. И "Зенит", пусть и лишившийся на старте преимущества своего паркета, может все в этом противостоянии перевернуть. Но само поражение уже можно расценить как неприятный звоночек для Владимира Алекно и его штаба. А времени для работы над ошибками очень мало. Следующий матч серии пройдет уже завтра, 3 мая.