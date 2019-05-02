Казанский "Зенит" сенсационно проиграл в финале Суперлиги

Новости

В санатории Ессентуков из-за пожара эвакуировали 30 отдыхающих 21:26
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево 21:02
Стала известна возможная причина пожара в иркутском ТРЦ 20:23
МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Помпео в Финляндии 20:22
В Орле выгорело здание управления Россельхознадзора 20:15
Старт летнего сезона в парках Москвы отметили более 830 тысяч человек 20:10
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке соцсети в России 19:20
В Москве пройдет мотофестиваль 19:05
Состоялась пешая репетиция воздушного парада 18:47
По Владикавказу начал ходить "Трамвай Победы" 18:46
Исследование показало, что богатые не понимают, о чем говорят 18:30
Кузнецова прокомментировала скандал в детском саду Краснодара 17:56
"Внедорожный" Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры 17:50
Запуск траурных воздушных шаров в Одессе перерос в стычки с националистами 17:46
Пентагон признал гибель 120 мирных жителей от военных действий США 17:10
В Магасе запретили цирк шапито с животными 16:49
Диетологи оценили исследование ученых о влиянии риса на фигуру 16:37
Большая кольцевая линия метро в Москве готова на 50 процентов 16:28
В Осетии в ДТП с рейсовым автобусом пострадали девять человек 16:15
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе 16:08
В Башкирии в ДТП погибла восьмилетняя девочка 15:55
В Москве пройдет парад трамваев 15:50
Стала известна дата новых слушаний по делу Ассанжа 15:44
Россияне купили более 160 тысяч кроссоверов и внедорожников в 2019 году 15:32
В Москве из помпового ружья ранены четверо мужчин 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
02.05.2019 21:26
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Казанский "Зенит" сенсационно проиграл в финале Суперлиги

Текст: Илья Зубко
Первый матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги закончился сенсацией. Кемеровский "Кузбасс" на выезде обыграли казанский "Зенит" со счетом 3:0 (27:25, 25:21, 25:22).
Фото: zenit-kazan.com Фото: zenit-kazan.com
Фото: zenit-kazan.com

Вот уже пять лет подряд "Зенит" никому не отдает "золото" чемпионата страны. На международной арене команда Владимира Алекно тоже не знает равных - четыре последних розыгрыша Лиги чемпионов завершались триумфом казанцев. В этом году "Зенит" также сыграет в финале ЛЧ, который состоится 18 мая.

Фото: Пресс-служба ВФВ
Столичное "Динамо" вышло в финал женской волейбольной Суперлиги

В рамках этого розыгрыша Суперлиги казанцы до сих пор, по сути, не испытывали серьезных проблем. Из 26 матчей регулярного сезона они не смогли выиграть лишь один. Серия плей-офф против "Факела", в котором многие специалисты ждали упорной борьбы, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Зенита".

"Кузбасс", с пятью поражениями в "регулярке", финишировал в ней вторым. Но вряд ли кто-то мог ожидать, что кемеровчане не отдадут фавориту ни одной партии, да еще в Казани. Тем не менее, закончив в свою пользу тяжелейший первый сет, затем гости смогли взять и два последующих. Разумеется, пока это только локальная сенсация, ведь в финальной серии борьба идет до трех побед. И "Зенит", пусть и лишившийся на старте преимущества своего паркета, может все в этом противостоянии перевернуть. Но само поражение уже можно расценить как неприятный звоночек для Владимира Алекно и его штаба. А времени для работы над ошибками очень мало. Следующий матч серии пройдет уже завтра, 3 мая.

Спорт Волейбол Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Киев тормозит расследование одесской трагедии
Пентагон признал гибель 120 мирных жителей от военных действий США
Стала известна дата новых слушаний по делу Ассанжа
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Видео: Сергей Лазарев сдал анализы перед "Евровидением"