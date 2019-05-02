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02.05.2019 14:37
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Польша распечатала запасы нефти в связи с ситуацией с "Дружбой"

Текст: Константин Волков

В ответ на приостановку поставок российской нефти Urals, вызванных загрязнением, Польша распечатала собственные аварийные запасы, об этом сообщило международное энергетическое агентство (IEA). Такой шаг был предпринят, чтобы обеспечить нормальное функционирование двух главных польских НПЗ в Гданьске и Плоке.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Ранее о намерении распечатать стратегические запасы сырой нефти объявляла также Чехия. Поставки через нефтепровод "Дружба" из России были приостановлены примерно неделю назад из-за чрезвычайно высокого содержания вызывающих коррозию органических хлоридов. Россия уже заявила, что проблема решена и нефть, идущая по трубам "Дружбы", соответствует стандартам. Однако "Белнефтехим" считает, что для полной очистки нефтетранспортных систем в Беларуси потребуется "несколько месяцев напряженной работы".

Впервые о превышении нормы содержания органических хлоридов в нефти сообщил 18 апреля Мозырьский НПЗ в Беларуси, через которую идет в Европу трубопровод "Дружба". Также загрязнение было обнаружено в нефти, которая транспортируется морским путем из портов Балтики. По информации нефтедобывающей компании, органические хлориды могли попасть в нефтепровод в Самарском регионе.

В мире Европа Польша Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Поставки нефти и газа в Беларусь
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