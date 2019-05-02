В Башкирии водитель без прав погиб в ДТП

В Туймазинском районе около поселка Кандры, на 1332 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск, произошло столкновение легковых автомобилей Volkswagen Polo и Ford Focus, двигавшихся по встречным полосам.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погиб местный житель, 24-летний мужчина, находившийся за рулем Volkswagen Polo, а водитель Ford Focus - 38-летняя женщина, жительница Уфимского района, получила травмы и была госпитализирована.

По словам пресс-секретаря Госкомитета РБ по ЧС Елены Акатьевой, прибывшие на место ДТП спасатели отключили аккумулятор автомобиля и деблокировали погибшего водителя.

Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов, известно, что погибший не имел водительского удостоверения.