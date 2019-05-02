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02.05.2019 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии в ДТП погибла восьмилетняя девочка

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла восьмилетняя девочка.

В Башкирии погиб водитель упавшего в реку автомобиля
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Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии, на 152 км автодороги Ира - Магнитогорск на проезжей части опрокинулся автомобиль "Дэу Матиз", который двигался в сторону села Зилаир.

По предварительной информации, находившаяся за рулем 30-летняя женщина не справилась с управлением. В салоне находилось четверо детей в том числе восьмилетняя девочка, которую от удара выбросило на дорогу. От полученных травм она умерла на месте. Остальным участникам аварии оказывают медицинскую помощь.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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