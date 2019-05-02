В Башкирии в ДТП погибла восьмилетняя девочка

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла восьмилетняя девочка.

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии, на 152 км автодороги Ира - Магнитогорск на проезжей части опрокинулся автомобиль "Дэу Матиз", который двигался в сторону села Зилаир.

По предварительной информации, находившаяся за рулем 30-летняя женщина не справилась с управлением. В салоне находилось четверо детей в том числе восьмилетняя девочка, которую от удара выбросило на дорогу. От полученных травм она умерла на месте. Остальным участникам аварии оказывают медицинскую помощь.