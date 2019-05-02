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02.05.2019 14:43
Рубрика: Спорт

Красноярск стал единственным кандидатом на ЧМ-2025 по фристайлу

Текст: Анна Козина

Международная федерация лыжного спорта (FIS) зарегистрировала заявку Красноярска в качестве кандидата на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба организации, Красноярск является единственным городом, подавшим заявку. Дедлайн подачи заявок на проведение турнира истек 1 мая.

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Напомним, что в марте 2019 года в Красноярске прошла зимняя Универсиада. Соревнования по фристайлу и сноуборду состоялись в кластере "Сопка". Этот многофункциональный комплекс планируют выбрать площадкой для ЧМ.

Выборы мест проведения чемпионатов мира под эгидой FIS пройдут на 52-м конгрессе организации в мае 2020 года в Таиланде. Помимо Красноярска, который претендует на ЧМ по фристайлу и сноуборду, заявки в FIS на проведение ЧМ по горнолыжному спорту 2025 года подали Швейцария, Германии и Австрия. ЧМ-2025 по лыжным гонкам хочет провести Норвегия, ЧМ-2024 по прыжкам на лыжах с трамплина - Чехия.

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