Красноярск стал единственным кандидатом на ЧМ-2025 по фристайлу

Международная федерация лыжного спорта (FIS) зарегистрировала заявку Красноярска в качестве кандидата на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба организации, Красноярск является единственным городом, подавшим заявку. Дедлайн подачи заявок на проведение турнира истек 1 мая.

Напомним, что в марте 2019 года в Красноярске прошла зимняя Универсиада. Соревнования по фристайлу и сноуборду состоялись в кластере "Сопка". Этот многофункциональный комплекс планируют выбрать площадкой для ЧМ.

Выборы мест проведения чемпионатов мира под эгидой FIS пройдут на 52-м конгрессе организации в мае 2020 года в Таиланде. Помимо Красноярска, который претендует на ЧМ по фристайлу и сноуборду, заявки в FIS на проведение ЧМ по горнолыжному спорту 2025 года подали Швейцария, Германии и Австрия. ЧМ-2025 по лыжным гонкам хочет провести Норвегия, ЧМ-2024 по прыжкам на лыжах с трамплина - Чехия.