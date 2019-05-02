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02.05.2019 10:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Две тысячи посетителей эвакуировали из-за пожара в ТРЦ в Иркутске

Текст: Екатерина Дементьева

Загорелся один из крупнейших торгово-развлекательных центров Иркутска. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, сигнал поступил в 12:19 по местному времени (7:19 мск). Когда пожарный расчет прибыл на место, из-под кровли шел дым.

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Спасатели эвакуировали около двух тысяч посетителей. Через полчаса пожар был ликвидирован. От огня пострадало около 20 квадратных метров, повреждена кровля здания. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы 17 единиц техники и 52 человека.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск
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