Две тысячи посетителей эвакуировали из-за пожара в ТРЦ в Иркутске

Загорелся один из крупнейших торгово-развлекательных центров Иркутска. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, сигнал поступил в 12:19 по местному времени (7:19 мск). Когда пожарный расчет прибыл на место, из-под кровли шел дым.

Спасатели эвакуировали около двух тысяч посетителей. Через полчаса пожар был ликвидирован. От огня пострадало около 20 квадратных метров, повреждена кровля здания. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы 17 единиц техники и 52 человека.