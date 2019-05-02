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02.05.2019 08:06
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зарубежные исследователи рассказали о том, какие заболевания можно распознать по состоянию стоп. Кроме того, они посоветовали людям с рядом недугов чаще обращать внимание на ноги.

Если у вас диабет, то стоит регулярно посещать ортопеда. Болезнь нарушает чувствительность в конечностях, и человек порой не чувствует, как появляются натертости и раны. Если повреждения вовремя не обработать, можно занести инфекцию в организм, пояснила СМИ доктор Кристиан Йессен в рамках лондонской конференции Scholl.

Фото: iStock
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Также стопа может свидетельствовать о развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

- Холодная и бледная стопа может быть признаком болезни сердца. Это результат нарушенным кровообращением из-за закупоренных артерий. Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.

Кроме того, проблемы с ногами могут указывать на аритмию или неврологические болезни. Ранние признаки недугов проявляются регулярной мышечной слабостью в конечностях.

Специалисты пояснили, что ставить диагноз на основе вышеперечисленных признаков, не стоит, однако игнорировать их также не нужно. Разобраться в ситуации поможет высококвалифицированный врач.

Общество Здоровье
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