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02.05.2019 21:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В санатории Ессентуков из-за пожара эвакуировали 30 отдыхающих

Текст: Александр Ершов (Ставропольский край)

Вечером второго мая в городе Ессентуки загорелся санаторий "Юность", расположенный в самом центре курорта, рядом со знаменитым Лечебным парком. На место ЧП сразу прибыли местные спасатели.

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По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Ставропольскому краю, сообщение о сильном задымлении в одной из комнат санатория (крупнейшая на курорте здравница является медицинским центром федерального значения) поступила на пульт ведомства спасателей в 19.55.

Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили возгорание на площади в 50 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 30 человек.

Как сообщают спасатели, примерно через 20 минут возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет. 

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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