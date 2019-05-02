В санатории Ессентуков из-за пожара эвакуировали 30 отдыхающих

Вечером второго мая в городе Ессентуки загорелся санаторий "Юность", расположенный в самом центре курорта, рядом со знаменитым Лечебным парком. На место ЧП сразу прибыли местные спасатели.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Ставропольскому краю, сообщение о сильном задымлении в одной из комнат санатория (крупнейшая на курорте здравница является медицинским центром федерального значения) поступила на пульт ведомства спасателей в 19.55.

Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили возгорание на площади в 50 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 30 человек.

Как сообщают спасатели, примерно через 20 минут возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет.