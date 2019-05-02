В Магасе запретили цирк шапито с животными

В столице Республики Ингушетия - Магасе запретили представления передвижного цирка шапито, намеченные на 6 мая.

Как сообщили на официальном сайте администрации города, цирковое представление должно было состояться в первую майскую неделю. Уже была выбрана территория для размещения передвижного цирка, соблюдены все правила техники безопасности. И тем не менее, было принято решение отказаться от этой затеи.

Причину отказа объяснил мэр города Беслан Цечоев. По его словам, после изучения условий содержания животных идея с цирком в Магасе была полностью искоренена.

- Убивая и эксплуатируя животных, человек пользуется правом сильного, которое не имеет ничего общего с этическими нормами, присущими разумному существу. Цирк - это самая жестокая форма эксплуатации животных, где они лишены всех нормальных условий. Более того, когда мы приводим своих детей в цирк, то показываем именно то отношение, которое категорически запрещено к животным, а именно жестокость и бесчеловечность. В детях, прежде всего, нужно воспитывать чувство любви, сострадания и доброго отношения к животным, - цитирует градоначальника официальный сайт администрации.

Помимо этого, в Магасе решено провести масштабную акцию среди детей и молодежи о трепетном и гуманном отношении к животным.