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02.05.2019 10:25
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ для болельщиков Евро-2020

Текст: Анна Козина

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков чемпионата Европы по футболу 2020 года, несколько матчей которого пройдут в Санкт-Петербурге. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

- В течение периода, начинающегося за 14 дней до даты проведения первого матча UEFA Евро-2020 в Санкт-Петербурге и заканчивающегося в день проведения последнего матча, въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Россию в качестве зрителей UEFA Евро-2020, осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым РФ в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, получаемой иностранными гражданами и лицами без гражданства при наличии входного билета на матч или документа, дающего право на получение входного билета на матч, - говорится в документе.

Фото: iStock
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Безвизовый выезд заканчивается через 10 дней после проведения последнего матча Евро-2020. Напомним, что похожая система действовала во время прошедшего в России в 2018 году чемпионата мира по футболу.

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 13 городах: Лондоне, Бухаресте, Дублине, Глазго, Брюсселе, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Будапеште, Мюнхене, Баку, Риме и Санкт-Петербурге. Матчи группового этапа пройдут в городе на Неве 13 июня, 17 июня и 22 июня. Четвертьфинальный матч пройдет 3 июля 2020 года.
 

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