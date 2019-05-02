В Ростовской области сняли с поезда дебошира

В Ростовской области с поезда Москва- Владикавказ сняли разбушевавшегося пассажира. По информации управления на транспорте МВД России по СКФО, ему может грозить до 15 суток ареста.

Как сообщают в ведомстве, 2 мая в дежурную часть Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что один из пассажиров пассажирского поезда Москва - Владикавказ перебрал с алкоголем и нецензурно бранится.

К составу направили наряд транспортной полиции. Разгулявшимся дебоширом оказался 69-летний житель Камчатского края. Полицейские вывели его из поезда и доставили в дежурную часть Лиховского ЛО МВД России на транспорте.

В отношении нарушителя порядка был составлен административный протокол за "Мелкое хулиганство".По этой статье дебоширу может грозить до 15 суток ареста.

Кстати, накануне в Ростовской области транспортные полицейские задержали одного из пассажиров электропоезда "Куберле-Сальск-Ростов". Полицию к поезду вызвали, потому что мужчина вел себя неадекватно, ругался и угрожал физической расправой пассажирам.

После того как хулиган был задержан, оказалось, что раньше он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за хранение оружия и наркотиков.