В Крыму на Ангарском перевале прошла традиционная партизанская маевка. Ветераны подпольного движения и родные погибших фронтовиков возложили цветы к памятнику "Партизанская шапка".

На перевале прошел праздничный концерт. На сцене выступили не только крымские артисты, но и ветераны, а также представители власти - всего более тысячи человек.

"Все дальше и дальше уходит военное лихолетие, но в благодарной памяти народа навсегда останется подвиг старшего поколения, победившего в самой страшной войне за всю историю человечества. Мы преклоняемся перед подвигом партизан и подпольщиков, восхищаемся вашим мужеством и стойкостью, беззаветной любовью к Родине. Вы - истинные патриоты нашего Отечества. Низкий поклон ныне живущим ветеранам и вечная память павшим героям", - передал в послании собравшимся глава РК Сергей Аксенов.

Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс поздравил присутствующих с наступающим Днем Победы и поблагодарил ветеранов партизанского и подпольного движения за неоценимый вклад в освобождение Крыма от фашизма.

- Героические события Великой Отечественной войны с годами не меркнут, не растворяются в годах, - сказал он. - Напротив, с каждым годом чувство гордости за величественный подвиг советских солдат, партизан и подпольщиков только усиливается. Ведь они отдали свои жизни во имя нашей свободы, независимости, светлого будущего каждого из нас! Мы гордимся и помним! Подвиг партизан и подпольщиков навсегда останется в памяти крымчан!

Мероприятие с песнями, пикником, солдатской кашей продлится весь день.

Справка "РГ"

Рядом с памятником "Партизанская шапка" проходила одна из ключевых троп партизанов из южной части крымских лесов на север и восток. Традиция собираться на Ангарском перевале именно на этом месте появилась почти 70 лет назад.

За годы борьбы партизаны участвовали более чем в 250 боях, уничтожили около 30 тысяч противников и пленили около 4 тысяч. В схватках с врагом погибли 4 тысячи партизан.