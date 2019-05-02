В Сухуме загорелась русская школа имени Пушкина

Сегодня рано утром в столице Абазии загорелась русская школа № 2 имени А.С. Пушкина. По информации МЧС республики, огонь на крыше трехэтажного здания вспыхнул в 6.40.

Как сообщает официальный сайт администрации президента РА, возгорание произошло в чердачном помещении. Для ликвидации пожара была привлечена вся спецтехника города и других районов страны. Пожар удалось оперативно локализовать. В настоящее время на месте происшествия работают 12 пожарных расчетов, 130 человек личного состава МЧС.

Около семи часов утра к школе прибыл президент Абхазии Рауль Хаджимба, которому руководитель МЧС республики Лев Квициния доложил о принимаемых мерах по ликвидации пожара.

"Крыша здания сгорела, но удалось сохранить классные кабинеты с находившимся там имуществом. Причины пожара устнавливаются", - сказал главный спасатель.