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02.05.2019 13:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новом Уренгое мужчина с ножом напал на посетителей ТРЦ

Текст: Юлия Резникова

Вечером 1 мая в торгово-развлекательном центре Нового Уренгоя "Солнечный" произошла массовая драка с поножовщиной. По словам очевидцев, несколько молодых людей выясняли отношения с применением холодного оружия.

Фото: Константин Бахарев/РГ
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После того как сотрудники торгового центра увидели, что один из участников конфликта пустил в ход нож, они немедленно вызвали полицию, ОМОН и скорую помощь.

Пока неизвестно, на какой почве возник конфликт между мужчинами. В обстоятельствах происшествия разбирается новоуренгойская полиция.

Как сообщили "Вести Ямал", ранения также получил охранник ТРЦ. Состояние доставленных в реанимацию мужчин оценивается как тяжелое. Известно, что один из нападавших с места происшествия скрылся.

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