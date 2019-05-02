В Новом Уренгое мужчина с ножом напал на посетителей ТРЦ

Вечером 1 мая в торгово-развлекательном центре Нового Уренгоя "Солнечный" произошла массовая драка с поножовщиной. По словам очевидцев, несколько молодых людей выясняли отношения с применением холодного оружия.

После того как сотрудники торгового центра увидели, что один из участников конфликта пустил в ход нож, они немедленно вызвали полицию, ОМОН и скорую помощь.

Пока неизвестно, на какой почве возник конфликт между мужчинами. В обстоятельствах происшествия разбирается новоуренгойская полиция.

Как сообщили "Вести Ямал", ранения также получил охранник ТРЦ. Состояние доставленных в реанимацию мужчин оценивается как тяжелое. Известно, что один из нападавших с места происшествия скрылся.