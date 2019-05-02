Завершился отбор претендентов на грант губернатора Югры

Новости

Пожар на турецком авианосце сняли на видео 12:06
Курсы доллара и евро выросли до месячного максимума 11:50
Ветераны Великой Отечественной войны в Москве получат госуслуги на дому 11:41
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за грозы 11:38
В Ростовской области сняли с поезда дебошира 11:36
Мария Шарапова снялась с турнира в Риме 11:34
В Сухуме загорелась русская школа имени Пушкина 11:02
Башмет: Альтист стал императором Японии 11:00
Как изменится Капотня после благоустройства 10:58
Юрий Башмет привез в Ярославль две мировые премьеры 10:55
В Дагестане град уничтожил посевы на площади в 1,5 тысяч гектаров 10:52
Шесть человек сняли спасатели с заглохшего катера в Красноярском крае 10:49
Путин подписал закон о штрафах за допинг для спортсменов 10:35
Диетологи объяснили, почему не стоит есть мед вместо сахара 10:24
Две тысячи посетителей эвакуировали из-за пожара в ТРЦ в Иркутске 10:10
Эксперимент показал, как за 8 часов снизить вес и нарастить мышечную массу 09:56
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление 09:22
Киев пригрозил получающим российские паспорта 09:20
Депутаты корейской оппозиции постриглись налысо в знак протеста 09:17
Россия оказала Северной Корее рекордную гуманитарную помощь 09:04
Из Газы выпустили по Израилю две ракеты и зажигательные шары 08:27
Роспотребнадзор сообщил о вспышке свиного гриппа в Индии 08:12
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем 08:06
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0 07:55
Украинские города Ровно и Чернигов лишились горячей воды из-за долгов 07:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
02.05.2019 11:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Завершился отбор претендентов на грант губернатора Югры

Текст: Елена Панова
Авторы 385 проектов претендуют сегодня на грант губернатора Югры. Напомним, прием заявок на конкурс главы региона завершился 23 апреля. Сотрудники Фонда "Центр гражданских и социальных инициатив" проверили все заявки на соответствие установленным требованиям.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В результате были приняты только уникальные заявки. Общая сумма, запрашиваемая на реализацию проектов, - более 400 миллионов рублей. Самое популярное направление среди участников конкурса - "Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта". В нем зарегистрировано 97 проектов. В сфере "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан" - 62 проекта, "Поддержка проектов в области культуры и искусства" - 55. Впереди - независимая оценка. В числе экспертов как региональные, так и федеральные специалисты. Их имена пока не раскрываются.

Фото: iStock
На грант губернатора Югры поступило уже 200 заявок

Напомним, самые значимые инициативы общественных организаций округа власти стремятся поощрять, на что каждый год выделяют средства из казны региона. Сегодня заявить свой проект на грант и выиграть - самый удобный, простой и быстрый способ для некоммерческих организаций получить поддержку властей. Для приема заявок был специально разработан единый портал, действуют единые требования к документам и понятные пошаговые инструкции. Отметим, о старте приема заявок объявила на своей странице в Instagram глава Югры Наталья Комарова. Важное условие - проект обязательно должен быть социально ориентированным, проще говоря, быть максимально полезным людям. Важно, что конкурс, а также одноименный портал грантгубернатора.рф были разработаны совместно с фондом президентских грантов. При этом Югра стала первым в России регионом, применившим у себя эту модель. Как отмечают в регионе, и в дальнейшем поддержка НКО в округе будет осуществляться именно при помощи этой площадки.

Уже через полтора месяца состоится заседание Координационного совета, где будут определены победители. Их объявят не позднее 17 июня.

- Для всех, кто не получит поддержку, проведем обучающие семинары, разберем причины. Сделаем так, чтобы они обязательно доработали инициативу и попробовали свои силы во втором конкурсе гранта губернатора, - прокомментировал генеральный директор Центра гражданских и социальных инициатив Яков Самохвалов.

Власть Работа власти Регионы Экономика Бизнес Инновации Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Югра. Энергия Севера
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Курсы доллара и евро выросли до месячного максимума
Россия оказала Северной Корее рекордную гуманитарную помощь
Из Газы выпустили по Израилю две ракеты и зажигательные шары
WikiLeaks осудила вынесенный Ассанжу приговор
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление