Завершился отбор претендентов на грант губернатора Югры

Авторы 385 проектов претендуют сегодня на грант губернатора Югры. Напомним, прием заявок на конкурс главы региона завершился 23 апреля. Сотрудники Фонда "Центр гражданских и социальных инициатив" проверили все заявки на соответствие установленным требованиям.

В результате были приняты только уникальные заявки. Общая сумма, запрашиваемая на реализацию проектов, - более 400 миллионов рублей. Самое популярное направление среди участников конкурса - "Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта". В нем зарегистрировано 97 проектов. В сфере "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан" - 62 проекта, "Поддержка проектов в области культуры и искусства" - 55. Впереди - независимая оценка. В числе экспертов как региональные, так и федеральные специалисты. Их имена пока не раскрываются.

Напомним, самые значимые инициативы общественных организаций округа власти стремятся поощрять, на что каждый год выделяют средства из казны региона. Сегодня заявить свой проект на грант и выиграть - самый удобный, простой и быстрый способ для некоммерческих организаций получить поддержку властей. Для приема заявок был специально разработан единый портал, действуют единые требования к документам и понятные пошаговые инструкции. Отметим, о старте приема заявок объявила на своей странице в Instagram глава Югры Наталья Комарова. Важное условие - проект обязательно должен быть социально ориентированным, проще говоря, быть максимально полезным людям. Важно, что конкурс, а также одноименный портал грантгубернатора.рф были разработаны совместно с фондом президентских грантов. При этом Югра стала первым в России регионом, применившим у себя эту модель. Как отмечают в регионе, и в дальнейшем поддержка НКО в округе будет осуществляться именно при помощи этой площадки.

Уже через полтора месяца состоится заседание Координационного совета, где будут определены победители. Их объявят не позднее 17 июня.

- Для всех, кто не получит поддержку, проведем обучающие семинары, разберем причины. Сделаем так, чтобы они обязательно доработали инициативу и попробовали свои силы во втором конкурсе гранта губернатора, - прокомментировал генеральный директор Центра гражданских и социальных инициатив Яков Самохвалов.