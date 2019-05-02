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Рубрика: В мире

Роспотребнадзор сообщил о вспышке свиного гриппа в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии свиного гриппа в Индии. В ведомстве напомнили о необходимости вакцинаций.

Фото: iStock
В России переходят на вакцины мирового уровня от гриппа

С начала текущего года в различных штатах страны регистрируются вспышки свиного гриппа A/H1N1 у человека. Наиболее неблагополучная эпидемиологическая обстановка складывается в штате Махараштра, там зарегистрировано более 1,3 тысячи случаев инфицирования, из которых 110 - со смертельным исходом.

В самом большом штате Раджастхан было зарегистрировано около 1,1 тысячи подтвержденных случаев этого заболевания, 49 из которых завершились летальным исходом.

В группе риска в первую очередь оказываются те, у кого есть хронические неспецифические заболевания легких - бронхиальная астма, хронические бронхиты и другие. А также дети до трех лет и беременные женщины.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Эпидемии
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