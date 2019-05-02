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02.05.2019 09:04
Рубрика: Власть

Россия оказала Северной Корее рекордную гуманитарную помощь

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

В текущем году Россия оказалась главным донором гуманитарной помощи Северной Корее, предоставив около четырех миллионов долларов на эти нужды структурам ООН, которые работают с КНДР. На долю РФ пришлось более половины всех фондов помощи КНДР через ООН. Об этом стало известно после публикации Управлением координации гуманитарных вопросов ООН (UN ОСНА) данных по полученному финансированию.

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Согласно обнародованной статистике, на закупки гуманитарной помощи для КНДР через ООН в текущем году было пожертвовано семь миллионов 400 тысяч долларов, из которых четыре миллиона или 54 процента от общей суммы внесла Россия. Список остальных доноров помощи Пхеньяну включает Швецию (1,57 миллиона долларов), Швейцарию (один миллион), Канаду (569 909 долларов), Францию (140 924 долларов) и Ирландию (133 766 долларов).

Отметим, что в нынешнем году возникли серьезные опасения, что КНДР может испытать сильную нехватку продуктов питания. Аномальная жара прошлого лета очень негативно сказалась на урожаях. Власти КНДР по разным каналам уже доводили до международных организаций и отдельных государств просьбу предоставить гуманитарную помощь.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Северная Корея Международные организации ООН Корейский кризис
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